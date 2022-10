Khadija Arib vertrekt na 24 jaar zonder afscheid uit de Tweede Kamer. De PvdA-politica bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. Arib schrijft geen afscheidsbrief en komt ook niet naar de Kamer om afscheid te nemen. Deze week stuurt Arib een mail naar de Kamer dat ze vertrekt.

Ze was tussen 2016 en 2021 voorzitter van de Tweede Kamer. Een maand geleden kwam naar buiten dat er een onderzoek komt naar het gedrag van Arib tijdens haar voorzitterschap. In twee anonieme brieven werd melding gemaakt van een sociaal onveilige werkomgeving destijds. Op advies van de landsadvocaat besloot het dagelijks bestuur van de Kamer (presidium) unaniem over te gaan tot een onafhankelijk onderzoek.

Arib wil verder niks zeggen, laat ze weten. “Ik heb op 1 oktober een verklaring gegeven over de redenen van mijn vertrek en daar heb ik niets aan toe te voegen.” Ze liet toen weten het niet eens te zijn met het besluit om een extern onderzoek in te stellen. Ze beschuldigde het presidium onder meer van machtsmisbruik.