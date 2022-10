De Vries: sommige fraudeurs gecompenseerd voor toeslagenaffaire

Sommige ouders die zijn veroordeeld omdat ze fraude hebben gepleegd met kindopvangtoeslagen hebben ook compensatie gekregen die bedoeld is voor ouders die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt. Bij staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) zijn zeventien van zulke gevallen bekend, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Deze ouders hebben compensatie gekregen over een periode waarin ze geen fraude hebben gepleegd. Desalniettemin is het “niet volledig uit te sluiten” dat er ouders zijn die veroordeeld zijn voor fraude met kinderopvangtoeslag, terwijl zij voor dezelfde periode compensatie hebben ontvangen.

Bij De Vries zijn meerdere gevallen bekend van ouders die kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd, terwijl hun kinderen minder naar de opvang gingen dan ze invulden op de formulieren of zelfs helemaal niet. Daarmee reageert ze op vragen die Kamerlid Chris Stoffer (SGP) hierover heeft gesteld over berichtgeving in De Telegraaf. Het dagblad beschrijft dat een man is veroordeeld omdat hij voor meerdere ouders toeslagen aan heeft gevraagd waar ze geen recht op hadden. De opbrengsten werden gedeeld.

De regels zitten zo in elkaar dat ouders die zijn veroordeeld voor fraude met toeslagen geen compensatie mogen ontvangen voor de toeslagenaffaire. Hebben ze echter wel recht op compensatie over een andere periode, dan kunnen ze deze nog ontvangen. De zeventien ouders bij wie dat het geval was, hebben elk minimaal 30.000 euro compensatie ontvangen.

In de toeslagenaffaire werden tienduizenden ouders vanaf 2005 ten onrechte verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag. Zij kwamen in financiƫle problemen omdat zij veel geld moesten terugbetalen aan de Belastingdienst.