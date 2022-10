Instroom coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. De afgelopen dag zijn 118 positief geteste mensen nieuw binnengekomen op verpleegafdelingen en intensive cares. Dat is het laagste aantal sinds 27 september, iets meer dan een maand geleden.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die wegens coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere problemen hebben en toevallig ook besmet bleken.

De totale bezetting is tijdens het weekeinde wel iets toegenomen. Ziekenhuizen behandelen 1071 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat zijn er 31 meer dan op vrijdag. Voor het achtste weekeinde op rij stijgt het aantal opgenomen patiënten. Maar de golf lijkt in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen. In de afgelopen twee weken zijn netto meer dan 150 bedden vrijgekomen.