Levenslange celstraf geëist voor Beuningse vergismoord

In de strafzaak over de Beuningse vergismoord zijn maandag celstraffen van twintig jaar tot levenslang geëist tegen de zes mannen die worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy.

Kiliçsoy (49) werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen rond 08.30 uur in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Het OM noemt het een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter.

De officier van justitie beschouwt Jomairo D. (29) uit Amsterdam als regisseur, die de liquidatie in Beuningen organiseerde. Volgens het Openbaar Ministerie stuurde hij op afstand “zijn soldaten” aan met versleutelde berichten. Die chats kreeg de politie in handen na het kraken van berichtendienst Sky ECC.

D., die levenslang hoorde eisen, wordt behalve van het aansturen van de moord in Beuningen ook verdacht van een liquidatiepoging bij een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daarnaast staat D. terecht voor voorbereidingshandelingen van een moordpoging op Anis B. in Amsterdam, de criminele vriend van de later in de Amsterdamse Maassluisstraat doodgeschoten Ayla Mintjes (27).

Vijf medeverdachten, de “soldaten” met leeftijden van 21 tot 33 jaar, hoorden in de rechtbank celstraffen van twintig tot 28 jaar tegen zich eisen. Drie van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de beschieting in Tienhoven, evenals een 43-jarige man tegen wie negen jaar is geëist.