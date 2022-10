NS: nieuwe coronagolf kan voor nog meer problemen zorgen

Mocht zich een nieuwe coronagolf aandienen, dan kan die de Nederlandse Spoorwegen nog verder in de problemen brengen. “Als corona ook ineens heel erg opspeelt, krijgen we door ziekte uitval en dan zitten we ook met problemen”, zegt een woordvoerder naar aanleiding van het extra schrappen in de dienstregeling. Dat doet de NS vanwege het aanhoudende personeelstekort.

De Nederlandse Spoorwegen zeggen verder dat ze het personeelstekort niet hebben zien aankomen. “Heel veel bedrijven in Nederland hebben zich laten verrassen”, zegt de woordvoerder over het bredere landelijke tekort aan werknemers in meerdere sectoren.

De NS zei vooralsnog geen banenmarkten te organiseren, zoals luchthaven Schiphol heeft gedaan om meer beveiligers aan te trekken. De NS zegt de afgelopen maanden extra personeel te hebben geworven, onder meer via een treinsimulator op diverse stations. Daar zijn “drie keer meer aanmeldingen binnengekomen ten opzichte van begin dit jaar”, zegt de woordvoerder, maar die mensen moeten ook nog opgeleid worden. Daarnaast gaan er ook nog mensen met pensioen, aldus de woordvoerder. Er staan momenteel duizenden vacatures open.

Om het personeelstekort het hoofd te bieden, maakte de NS maandag bekend wederom in de dienstregeling te moeten schrappen. Zo gaan vanaf maandag 7 november op een aantal trajecten minder treinen rijden. Reizigers moeten rekening houden met drukkere treinen en mogelijk meer overstappen. De waarschuwing geldt vooral in weekeinden en avonden. De beperkingen gelden voor de intercity’s tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal, tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, tussen Alkmaar en Haarlem en tussen Schagen en Alkmaar. Ook op zo’n vijftien trajecten van sprinters wordt de dienstregeling versoberd.

Reizigersorganisatie Rover maakte maandag ook bekend dat er nog niet eerder zoveel klachten van reizigers zijn binnengekomen in oktober. Zo werd er veel geklaagd over de lengte van de treinen, die momenteel vaak korter zijn. De NS kondigde onlangs al aan vanaf 2023 extra beveiligers in te zetten op langere treinen als noodmaatregel, om zo de treinen langer te krijgen. Met dat plan stemde vakbond FNV onlangs in. Volgens een woordvoerder zijn treinen de afgelopen tijd alweer langer geworden.

“De klachten bij Rover nemen we heel serieus”, zegt de NS-woordvoerder. “Maar op een gegeven moment moet je het wel doen met het personeel dat je hebt. Als je de dienstregeling intact laat, maar dat betekent dat treinen uitvallen, heb je daar als reiziger niets aan.”