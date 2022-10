Planbureau: zonder auto ben je vaak lang onderweg

Zonder auto is het vaak erg lastig om op je werk te komen of bepaalde voorzieningen te bereiken. Zeker buiten de stadscentra ben je met de fiets of het openbaar vervoer vaak veel langer onderweg, hebben onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgezocht.

Zo zouden drie op de tien ouderen binnen een half uur geen enkel ziekenhuis kunnen bereiken als ze geen auto bezitten. Ruim een op de tien zou het ook niet binnen drie kwartier kunnen.

Bij jongeren die naar school gaan is de reistijd ook soms erg lang. Een tiende van de jongeren heeft met de fiets meer dan een half uur nodig om op zijn vmbo- of vbo-school te komen. Bij het havo en vwo is 17 procent fietsend langer dan een half uur onderweg. Met het openbaar vervoer duurt het dan vaak nog langer, aldus het PBL.

Volgens Jeroen Bastiaanssen, onderzoeker vervoersbeleid bij het PBL, is het onderzoek bedoeld om overheden betere afwegingen te laten maken. In de praktijk zou vervoersbeleid nu te veel beperkt zijn tot het bestrijden van files en het zorgen voor een betere doorstroming.

Maar daarmee raakt de bereikbaarheid van allerlei voorzieningen, wat ook heel belangrijk zou moeten zijn, volgens de adviseur van de overheid, naar de achtergrond. “Bereikbaarheid is gedeeltelijk het gevolg van politieke keuzes”, aldus Bastiaanssen, die wil dat beleidsmakers zich dit meer realiseren.