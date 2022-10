Rechtbank zet tanden in groot dossier overval Amsterdam-Noord

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag een begin gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen acht mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal, op 19 mei vorig jaar. “Een buitengewoon uitvoerig dossier, met heel veel details”, aldus de voorzitter van de rechtbank.

De overval leidde tot een wilde achtervolging door de massaal uitgerukte politie. Daaruit is de zwaarste verdenking in de zaak voortgekomen: het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachten van het gericht schieten op dertien agenten. Ook zouden zij acht andere agenten hebben bedreigd. De verdachten ontkennen het gericht schieten.

In het kader van de strafzaak zijn 27 schadeclaims tegen de verdachten ingediend. Acht politiemensen zullen volgende week gebruikmaken van hun spreekrecht op de zitting. In totaal heeft de rechtbank dertien dagen uitgetrokken voor de zaak. Op 9 november komt het OM met de strafeisen.

De rechtbank besprak enkele verklaringen van agenten die na het eerste alarm ter plaatse kwamen bij Schöne, destijds gevestigd aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. “Ik dacht: nu gaat het gebeuren”, zo citeerde de rechter een van hen. “Ik had het gevoel dat hij elk moment de trekker zou overhalen en een kogel door mijn hoofd zou jagen.”

Verdachte Abdi El G. (44) stond ten tijde van de overval buiten op straat met een kalasjnikov. Volgens betrokken politiemensen heeft hij dat wapen op hen gericht. “Ik heb recht in de loop van het wapen gekeken”, zo heeft een van hen verklaard.

El G. ontkende op vragen van de rechter dat hij op mensen heeft geschoten. “Ik heb alleen in de lucht geschoten, om mensen bang te maken.”

Na de overval vluchtten de overvallers naar Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Vluchtauto’s werden daar in brand gestoken. Tijdens een achtervolging te voet door een weiland schoot de politie een 47-jarige verdachte, afkomstig uit Frankrijk, dood.

De acht verdachten die deze maand terechtstaan hebben de Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit. Een negende verdachte uit Frankrijk staat later terecht. Een tiende verdachte met de Belgische nationaliteit moet nog naar Nederland worden overgebracht. Ook een in november in België aangehouden vrouw van destijds 20 is nog verdachte. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.