Staatssecretaris Uslu houdt noodlijdende cultuursector in de gaten

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) begrijpt de zorgen over de toekomst van de cultuursector “heel goed” en houdt de “vinger aan de pols”. Wat betreft eventuele compensatie van de hoge energierekeningen is ze in gesprek met het ministerie van Financiën, maar daar ze nog niet op vooruitlopen.

“Uiterlijk bij de Najaarsnota is hierover duidelijkheid”, laat de staatssecretaris via een woordvoerder weten. Die verschijnt voor 1 december. Ze reageert hiermee op de noodkreet van de sector in het AD. Poppodia, theaters en musea vrezen voor hun voortbestaan door de hoge energieprijzen, inflatie en dreigende opleving van corona. De sector wil hulp van het kabinet, anders is de eerdere coronasteun voor niets geweest, zegt Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals in het AD.

Veel zzp’ers in de culturele en creatieve sector zullen geholpen worden door het energieplafond van minister Rob Jetten (Energie), zegt Uslu. Ze raadt instellingen die in acute problemen komen en die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden bekostigd, aan met het ministerie contact op te nemen.

De zorgen die er nu bij de culturele instellingen zijn als corona weer flink gaat opleven, kan ze niet wegnemen. Het uitgangspunt van het kabinet is om de maatschappij open te houden, benadrukt Uslu.

De plannen die alle sectoren hebben gemaakt met maatregelen voor als het aantal coronabesmettingen toeneemt, moeten ook meehelpen, zegt Uslu. Ook hier zit ze bovenop en ze heeft er veel contact over met het veld, zegt Uslu. “Voorlopig zijn coronamaatregelen nog niet aan de orde.”