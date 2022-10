Van der Burg: nog steeds asielkinderen in (crisis-)noodopvang

Het lukt niet om alle kinderen en hun gezinsleden onder te brengen in reguliere asielzoekerscentra. Door de aanhoudende krapte in de azc’s komt onvoldoende ruimte vrij, laat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat gezinnen met kinderen nog steeds moeten verblijven in vaak grootschalige noodopvang en crisisnoodopvang. Dat is tegen de wens van de Tweede Kamer en ook de rechter heeft bepaald dat het kabinet en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dit snel moet oplossen.

Zelf vindt Van der Burg het ook “onwenselijk” dat kinderen in (crisis-)noodopvang moeten blijven, schrijft hij in een Kamerbrief. Hij heeft het COA, die de opvang uitvoert, gevraagd om – zodra er doorstroom is – voorrang te geven aan de gezinnen om naar een reguliere locatie te gaan. Maar door de beperkte opvangcapaciteit is er “momenteel helaas niet de ruimte om voorrang te verlenen aan kinderen en hun gezinsleden. Er komen onvoldoende opvangplekken vrij in reguliere locaties waar een gezin geplaatst kan worden”, aldus de bewindsman.

De Tweede Kamer had eerder dit jaar via een motie, die Volt had ingediend, aangegeven dat gezinnen voorrang moeten krijgen om van grootschalige locaties naar “stabiele, veilige en kleinschalige asielopvang” te gaan. Daarnaast bepaalde de rechter begin oktober om kwetsbare groepen, onder wie kinderen, niet meer te plaatsen in de (crisis-)noodopvang.

Sindsdien heeft Van der Burg opnieuw oproepen gedaan aan gemeenten om meer opvangplekken te creëren. Dit gebeurt nog steeds veel te weinig, zo gaf hij al eerder aan.