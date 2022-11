Aanhoudingen bij milieuprotest kantoor ING Amsterdam

De politie heeft bij het hoofdkantoor van de ING-bank in Amsterdam-Zuidoost tien activisten van Extinction Rebellion aangehouden. Ze waren het gebouw van de bank binnengegaan om daar te demonstreren tegen de in hun ogen milieuvervuilende miljardeninvesteringen in de fossiele industrie door ING.

De activisten zijn aangehouden wegens huisvredebreuk, meldt de politie. Het protest verliep zonder geweld en er is geen schade aangericht.

De actievoerders blokkeerden de ingang voor de overige bezoekers van het pand en deelden flyers uit aan het personeel. Afgelopen weekeinde voerde de organisatie al op elf andere plaatsen actie tegen ING. Het hoofdkantoor van de bank was al eerder doelwit van bezettingen en demonstraties.