Code geel voor kustprovincies om harde wind

Voor de kustprovincies, het Waddengebied en Flevoland geldt dinsdagochtend code geel vanwege de harde wind. Langs de kust kunnen windstoten voorkomen van rond de 90 kilometer per uur, verwacht het KNMI. Het verkeer kan last krijgen van de wind, waarschuwt het weerinstituut.

Aan het eind van de ochtend neemt de wind af, aldus het KNMI, maar dinsdagavond en ook in de nacht van dinsdag op woensdag zwelt die weer aan. In de kustgebieden vallen er dan buien en kan de wind weer snelheden tot 90 kilometer per uur bereiken. Langs de westkust zijn windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk.