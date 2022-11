Derksen dinsdag gehoord over aangifte van Baudet

Johan Derksen is dinsdag op het politiebureau van Den Haag gehoord na de aangifte die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tegen hem had gedaan. Dat vertelde de oud-voetballer in de uitzending van Vandaag Inside. De politie liet dinsdagavond desgevraagd weten daarover “geen uitingen” te willen doen.

Derksen zei in september in een uitzending van zijn SBS6-talkshow dat Baudet moest worden “geliquideerd”. Direct na zijn uitspraak zei hij dat het een verspreking betrof. Derksen bedoelde naar eigen zeggen “dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen”. De politicus deed aangifte.

De oud-voetballer noemde zijn tijd dinsdag op het bureau “erg vervelend”. Hoewel hij naar eigen zeggen “echt als verdachte” werd behandeld, vond hij de agenten “bijzonder aardige mensen”.