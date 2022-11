Dion Cooper en Mia Nicolai voor Nederland naar songfestival

Het duo Dion Cooper en Mia Nicolai gaat volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Dat werd dinsdagochtend bekendgemaakt in het NPO Radio 2-programma Aan de Slag! met Bart Arens. Oud-winnaar Duncan Laurence heeft samen met zijn verloofde Jordan Garfield meegeschreven aan het nummer waarmee Cooper en Nicolai volgend jaar naar Liverpool gaan.

De 26-jarige Nicolai en 28-jarige Cooper zijn nog geen gearriveerde artiesten en werkten de afgelopen jaren afzonderlijk van elkaar aan een solocarrière. Ze werden twee jaar geleden door Laurence en Garfield aan elkaar gekoppeld. Met z’n vieren maakten ze het liedje voor het songfestival, dat indruk maakte op de selectiecommissie. Volgens AVROTROS werden ze “unaniem” aangewezen als de Nederlandse inzending.

“Het songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt. Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen”, zeggen Cooper en Nicolai in een korte verklaring. “Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk dat de selectiecommissie van AVROTROS voor onze song heeft gekozen, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen.”

Het is nog niet bekend om wat voor nummer het gaat en wanneer deze in première gaat. Het songfestival vindt volgend jaar plaats tussen 9 en 13 mei in Liverpool.

Normaal gesproken verzorgt het winnende land de organisatie van de volgende editie, maar omdat de oorlog in Oekraïne nog altijd voortduurt besloot de European Broadcasting Union uit te wijken. Het Verenigd Koninkrijk, dat in 2022 tweede achter Oekraïne werd, zal de organisatie nu op zich nemen.

Nederland eindigde tijdens de vorige editie net buiten de top tien. Zangeres S10 werd met het nummer De Diepte in Turijn elfde.