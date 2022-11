Eis 150 dagen cel tegen geschorste advocaat na serie misdrijven

Tegen voormalig advocaat Burhan K. uit Veghel is dinsdag bij de rechtbank in Breda 150 dagen cel geëist, waarvan honderd voorwaardelijk. Hij zou tijdens een vlucht onder meer zijn ingereden op een politieagent, in december 2019 in Eindhoven. De officier van justitie zei dat K. zijn auto als moordwapen gebruikte en sprak van “minachting voor de politie”.

K. werd vorig jaar door het Hof van Discipline geschrapt van het tableau. Hij mag daarom niet meer als advocaat optreden. Dat gebeurde nadat hij eerder al een aantal malen geschorst was geweest. Hij voldeed onder meer langdurig niet aan administratieve verplichtingen, maar werd ook drie keer gearresteerd – en later veroordeeld – in verband met bedreiging en mishandeling van zijn partner in 2018. De vermeende bedreiging van de moeder van zijn ex-vriendin in juli 2019 en het incident met de politie op 14 december 2019 in Eindhoven waren de druppel.

Bij dat laatste voorval kwam hij ondanks een contactverbod toch weer bij zijn ex-vriendin in Eindhoven. Toen de politie kwam, vluchtte hij in de auto. Daarbij zou hij op een agent zijn ingereden. De achtervolging, die gepaard ging met hoge snelheden, eindigde met een botsing met een politieauto. Een agent moest uiteindelijk zijn dienstwapen trekken om K. te kunnen stoppen. Tot slot had hij in Rotterdam 2,4 gram cocaïne op zak in maart vorig jaar.

Het Openbaar Ministerie verdenkt K. van een poging tot zware mishandeling, het veroorzaken van gevaar op de weg, het plegen van verzet bij aanhouding, bedreiging, huisvredebreuk en cocaïnebezit.

K. vertelde de rechtbank dat de feiten in 2019 vooral kwamen doordat hij in die tijd psychotisch was. Hij ontkende wel dat hij dreigde en dat hij inreed op de agent. De ex-advocaat leeft nu in een beschermd-wonenvoorziening van de ggz en krijgt medicatie. Hij lijdt ook aan een persoonlijkheidsstoornis.

K. was vooral bekend omdat hij advocaat was van de veroordeelde Lieke S., die zich probeerde aan te sluiten bij islamitische terreurorganisatie IS in Syrië.

Uitspraak 15 november.