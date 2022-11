Leger des Heils opent warme kamers vanwege hoge energiekosten

Mensen die thuis noodgedwongen in de kou moeten zitten vanwege de hoge energiekosten kunnen vanaf dinsdag terecht bij het Leger des Heils. De hulporganisatie biedt zogenoemde ‘warme plekken’ in de ruim honderd buurthuiskamers in het land. De openingstijden worden de komende tijd verruimd om mensen de gelegenheid te bieden in de warmte te werken, elkaar te ontmoeten of huiswerk te maken.

Het Leger des Heils wil nu al hulp bieden, aangezien de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid volgens de organisatie pas begin volgend jaar enige verlichting bieden.

Op warmekamers.nl kunnen geïnteresseerden kijken waar ze terecht kunnen. Andere organisaties kunnen daar ook terecht om zich voor deze actie aan te melden. Eerder gaven kerken in Amsterdam daar al gehoor aan. Ook meerdere bibliotheken hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Het Leger des Heils zoekt nog vrijwilligers die kunnen helpen in de buurthuiskamers, laat een woordvoerder weten.