NS gaat kantoorpersoneel inzetten als assistent-conducteur

De NS gaat kantoorpersoneel inzetten als assistent-conducteurs. Dit bevestigt een woordvoerder van de treinvervoerder na berichtgeving door de Volkskrant. In de avonduren wil het bedrijf particuliere beveiligers inhuren om het werk van conducteurs te verlichten. Met deze maatregelen hoopt de NS meer treinuitval te voorkomen.

Het bedrijf kampt met een groot tekort aan personeel. Sinds september rijden hierdoor minder treinen. Per 7 november wordt de dienstregeling verder versoberd. De treinuitval leidt tot veel klachten van reizigers.

Het is de bedoeling dat kantoormedewerkers, op vrijwillige basis, een paar uur per week als assistent-conducteur gaan werken. Zij krijgen een verkorte cursus en werken samen met ervaren conducteurs. Begin 2023 wil de NS hiermee starten. Uiteindelijk hoopt het spoorbedrijf een paar honderd assistent-conducteurs te kunnen inzetten.

Een woordvoerder van de NS spreekt van tijdelijke noodmaatregelen, totdat er genoeg nieuwe medewerkers zijn die aan de slag kunnen. De aanmeldingen voor banen zoals conducteur en machinist zijn de afgelopen tijd verdrievoudigd, aldus de woordvoerder.

FNV-spoor zegt “zeker niet tegen” de maatregel van de NS te zijn om kantoorpersoneel in te zetten in de treinen. “Maar veiligheid moet altijd bovenaan staan”, aldus een woordvoerder van de vakbond. “De opleiding en begeleiding moet goed zijn.” Volgens de vakbond wordt het best een uitdaging. “Kantoorpersoneel heeft het ook druk.”