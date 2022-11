Planbureau publiceert rapport over klimaatbeleid kabinet

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert dinsdag een rapport over het klimaat- en energiebeleid in Nederland. Daaruit moet blijken of Nederland inmiddels de doelen haalt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De doorrekening van het PBL is de basis van de Klimaatnota die minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) dinsdag aanbiedt aan de Tweede Kamer. Het kabinet legt daarin verantwoording af over het beleid dat gevoerd wordt om de doelen uit de Klimaatwet te halen.

Het kabinet wil de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent verminderd hebben. Daarmee volgt Nederland de lijn van de Europese Unie. De regering mikt iets hoger, op 60 procent reductie ten opzichte van 1990, om het doel zeker te halen. Voorgaande rapporten van het planbureau wezen uit dat ons land de doelen nog niet haalt.

In september liet het PBL weten dat in 2030 de uitstoot met 39 tot 50 procent verminderd zal zijn ten opzichte van 1990. Deze conclusie was gebaseerd op het beleid dat al concreet was uitgewerkt tot 1 mei dit jaar. In de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) nemen de onderzoekers ook beleid mee dat minder concreet is uitgewerkt. Dinsdag gaat het daarom ook over beleid dat eraan komt.

Het kabinet gaf op Prinsjesdag al aan dat extra stappen nodig zijn om het klimaatdoel voor 2030 te halen. De komende maanden wordt in kaart gebracht welke maatregelen versneld of aangescherpt kunnen worden. De uitkomsten daarvan worden in het voorjaar verwacht.