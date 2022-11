Politie grijpt in bij Koerdisch protest, met gewonden tot gevolg

De politie heeft dinsdag ingegrepen bij een Koerdische demonstratie op het Malieveld in Den Haag tegen de vermeende inzet van chemische wapens door Turkije. Bij het politieoptreden liepen meerdere mensen verwondingen op aan hoofd, arm of been. Twaalf mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging of geweld tegen de politie.

De politie voerde de charge naar eigen zeggen uit omdat “enkele tientallen demonstranten” in de richting van de Turkse ambassade liepen. Door de ingreep werd voorkomen dat zij de ambassade bereikten, aldus de politie, die ze vervolgens terugstuurde naar het Malieveld. Daar werd het daarna onrustig en zouden demonstranten zich tegen de politie hebben gekeerd. Zo probeerden ze politiepaarden te slaan met vlaggenstokken, zegt de politie. Daarop volgde de charge.

Volgens de organisatoren van de demonstratie wilde slechts één persoon richting de ambassade gaan, maar zou die tegengehouden zijn door andere demonstranten. Ze noemden de ingreep “onnodig”. Ongeveer zeven mensen zouden gewond zijn geraakt. Op de demonstratie kwamen meer dan duizend mensen af.

De betogers zeggen dat Turkije chemische wapens inzet in Iraaks Koerdistan. Een van de organisatoren stelt dat Turkije de afgelopen zes maanden oorlogsmisdaden heeft begaan in Koerdistan. “Er is alles aan gedaan om een onafhankelijke onderzoekscommissie naar Zuid-Koerdistan te sturen, maar tot nu is er niks gebeurd”, aldus Huseyn Yildiz. “We willen dat het OPCW (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, red.) onderzoek doet naar de aanvallen. En dat landen een verzoek tot onderzoek indienen. NAVO- en EU-lidstaten kunnen dat, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.”