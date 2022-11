Politieactie België om mogelijke explosieven in Nederlandse auto

De politie in het Belgische Deurne, in de buurt van Antwerpen, heeft maandagavond een voertuig met Nederlands kenteken onderschept. Agenten vermoedden dat er explosieven aanwezig waren in de auto. Twee inzittenden zijn gearresteerd. Het is niet duidelijk of het om Nederlanders gaat.

Bij de politieactie werd de Belgische Explosieven Opruimingsdienst, DOVO, ingeschakeld. Die zou een mogelijk explosief mee hebben genomen voor onderzoek.

Volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad kwam de auto op de radar van de politie in verband met een lopend onderzoek naar aan het drugsmilieu gelieerd geweld. Niet ver van de politieactie maandag zou in augustus een aanslag met brandbommen zijn verijdeld door de eigen ‘bewakingsdienst’ van een drugsbende.