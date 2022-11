Rechtbank voegt strafzaken moord De Vries samen

De rechtbank in Amsterdam voegt de zaken van drie nieuwe verdachten van de moord op Peter R. de Vries bij het veel langer lopende proces tegen de twee vermoedelijke uitvoerders. Dat heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

De drie nieuwe verdachten zijn in juli aangehouden. Het gaat daarbij om twee mannen die de aanslag op De Vries zouden hebben gefilmd en om de man die de twee vermoedelijke uitvoerders zou hebben aangestuurd.

Dit tweetal, Delano G. en Kamil E., werd kort na de moordaanslag op 6 juli vorig jaar opgepakt. Zij hebben in juni terechtgestaan. Het Openbaar Ministerie eiste tegen beiden een levenslange celstraf. Kort voordat de rechtbank uitspraak zou doen kwam het OM met een pakket tot dan toe onbekend gebleven verklaringen van een anonieme getuige. De rechtbank zag zich vervolgens genoodzaakt het onderzoek te heropenen en de geplande uitspraak op de lange baan te schuiven. Daarmee loopt de zaak dus nog.

Donderdag wordt vermoedelijk duidelijk of dit proces opnieuw gevoerd moet worden, in verband met het vertrek van een van de drie rechters naar het buitenland. Volgens de wet kan een nieuwe, vervangende rechter niet zomaar aanschuiven in een lopend proces, tenzij alle partijen daarmee akkoord gaan.

Op 13 oktober vond een eerste procedurele zitting plaats tegen de drie nieuwe verdachten, met andere rechters. De advocaat van vermoedelijke aanstuurder, Ronald van der Horst, drong toen aan op het samenvoegen van alle zaken en berechting door de rechters die zijn belast met de zaak tegen G. en E. Volgens Van der Horst worden alle verdachten beschuldigd van betrokkenheid bij één en dezelfde moord. Hij vindt het voor een goede beoordeling van de zaken van belang dat dezelfde drie rechters zich over het geheel buigen.

Van der Horst is niet alleen raadsman van Delano G., maar ook van vermeend aanstuurder Krystian M. Hij heeft vastgesteld dat de beide dossiers niet volledig dezelfde stukken bevatten, terwijl die wel relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de diverse zaken. Alle procespartijen en dus ook de rechters moeten over alle informatie kunnen beschikken, vindt hij.

Het OM heeft zich tegen het voorstel van de raadsman verzet, maar de rechtbank verwierp die bezwaren. De rechtbank is tot de slotsom gekomen dat het beter is de zaken van alle verdachten inzake de moord op De Vries bij dezelfde drie rechters onder te brengen.