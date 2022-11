Rotterdamse politie beducht op komst Romeinse supporters

De Rotterdamse politie verwacht dat donderdag een kleine 800 supporters van de Italiaanse club Lazio in de stad aanwezig zullen zijn bij de wedstrijd van hun club in De Kuip tegen Feyenoord.

De Italiaanse fans kunnen zich donderdag overdag verzamelen bij het meeting point in de Oude Haven in Rotterdam, waar een aantal horecagelegenheden is. Een deel van de Italiaanse harde kern is berucht vanwege nazisympathie├źn. De Oude Haven wordt vaker gebruikt om de aanhang van de tegenstanders van Feyenoord voorafgaand aan de wedstrijd vertier te bieden.

De politie weet nog niet of de supporters van Lazio de traditionele looptocht naar het stadion zullen houden, maar zegt bij monde van een woordvoerder daarop voorbereid te zijn. De belangstelling van de Italianen voor de wedstrijd valt tegen, waardoor het uitvak kleiner is dan bij andere Europese wedstrijden in De Kuip. Feyenoord kan daarom 2000 extra toegangsbewijzen aan de eigen aanhang verkopen. Die zijn inmiddels allemaal verkocht, waardoor de Kuip vol zal zitten.

De zesde en laatste wedstrijd van beide clubs in de Europa League begint om 18.45 uur. De ploegen maken nog kans om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van het toernooi komend voorjaar. Feyenoord dient met minimaal twee doelpunten verschil te winnen om hier zeker van te zijn. Lazio heeft aan een gelijkspel genoeg. Bij elk ander resultaat is Feyenoord afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd in de groep tussen FC Midtjylland en Sturm Graz.