Staatssecretaris Van der Burg niet eens met kritiek staatsbezoek

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is het niet eens met de kritiek die Stichting Vluchteling heeft geleverd op het programma van het staatsbezoek aan Griekenland. Het Nederlandse koningspaar zou volgens de organisatie geen realistisch beeld van de vluchtelingenproblematiek in het land krijgen.

“Ik was het niet eens met die kritiek. En dit bezoek bewijst ook dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is”, zegt de staatssecretaris tegen het ANP na afloop van een bezoek aan Connect by Music, een initiatief voor getraumatiseerde vluchtelingen. Vluchtelingenkinderen klampten na het concert koningin Máxima aan met de vraag of ze met het koningspaar in gesprek konden.

Zowel de koningin als de staatssecretaris raakten geëmotioneerd door de actie van de kinderen. “Even los van dat wij er niet over gaan wat hier gebeurt, maar de Griekse regering daar over gaat, zie je dus dat zowel het koningspaar als ik in mijn rol hier, er emotioneel op reageren. Omdat het gewoon heftig is. Dus we hebben niet alleen de succesverhalen gezien”, zegt Van der Burg.

Na afloop sprak hij even met de kinderen en legde hij uit dat de koning in Nederland niet over dit soort zaken gaat. De kinderen vroegen ook of ze asiel in Nederland konden krijgen, zo vertelt Van der Burg. “Deze kinderen zijn in Griekenland met hun ouders gekomen, hebben hier asiel aangevraagd, dus dan moet hier beoordeeld worden of ze in Griekenland mogen blijven of niet.”

Eerder tijdens het staatsbezoek liet Stichting Vluchteling weten niet blij te zijn met het programma van het bezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima momenteel brengen aan Griekenland. Een bezoek aan het eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen worden opgevangen, is geschrapt. Met het huidige programma zou het koningspaar volgens directeur Tineke Ceelen geen realistisch beeld van de situatie in het land krijgen. De directeur vond het wel een mooi initiatief dat het koningspaar naar de vluchtelingenkinderen ging die muziek leren maken, maar “dat doet de ellende van de meeste vluchtelingen geen recht”.

De staatssecretaris bezocht dinsdag samen met de koning een opvanglocatie voor alleenstaande vluchtelingenkinderen. Hij ontmoette twee Oekraïense kinderen en sprak over de uitdagingen voor het tehuis.