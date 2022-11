Storing bij Instagram verholpen

Gebruikers kunnen weer inloggen op Instagram. De storing die maandag begon, is verholpen. Volgens het sociale medium was er sprake van “een bug”, maar het bedrijf meldde niet wat er precies is misgegaan.

Op Twitter klaagden gebruikers dat hun accounts plotseling geblokkeerd waren. Anderen zeiden dat mensen die ze volgen ineens lijken te zijn verdwenen van het platform, en dat ze ineens minder volgers hadden. Ook op de site allestoringen.nl kwamen veel meldingen van problemen bij Instagram. De meldingen kwamen van over de hele wereld.