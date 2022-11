Tweede dag staatsbezoek Griekenland in teken van vluchtelingen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen aan de tweede dag van hun staatsbezoek aan Griekenland. De dag staat onder meer in het teken van vluchtelingen en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ook brengen ze een bezoek aan een ziekenhuis voor kinderen met kanker.

Eerst gaat het koningspaar naar een tentoonstelling van World Press Photo over vrouwenrechten, getiteld Resilience – Stories of Women Inspiring Change. Het paar spreekt onder anderen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en de Griekse president Katerina Sakellaropoulou over de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Daarna bezoeken de twee Orange Grove, een initiatief voor jonge ondernemers om jeugdwerkloosheid in Griekenland tegen te gaan.

Later op de dag gaan ze naar de oncologische kliniek Elpida, waar kinderen uit heel Griekenland en de Balkan terecht kunnen. De kliniek werkt samen met het Nederlandse Prinses Máxima Centrum. Daarna gaan de koning en de koningin naar een openbare school, waar ze praten met minderjarige vluchtelingen uit Sierra Leone en Somalië en met peuters en kleuters uit Oekraïne.

De tweede dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met de traditionele contraprestatie, een voorstelling die het koningspaar als dank aan het gastland aanbiedt. Dit keer is dat een show van het Nederlands Dans Theater.