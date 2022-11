Vogelgriep op pluimveebedrijf in Limburgs Ospel

Op een pluimveebedrijf in het Limburgse Ospel is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 94.000 hennen worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag.

Binnen een zone van 3 kilometer liggen nog 26 andere pluimveebedrijven die “intensief” zullen worden gemonitord. In de 10 kilometerzone liggen 129 andere pluimveebedrijven. “Omdat het bedrijf in een gebied ligt waar eerder al besmettingen zijn vastgesteld, zijn er al maatregelen, waaronder een vervoersverbod, van kracht in dit gebied.”

Medio oktober werd ook al vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Ospel. Toen werden ruim 23.000 kalkoenen gedood.