135 statushouders krijgen opvang in Lichtenvoorde

In het Gelderse Lichtenvoorde komt een opvang voor maximaal 135 statushouders. Dit zijn vluchtelingen die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Eigenlijk hebben ze recht op een sociale huurwoning, maar dat lukt niet vanwege de woningnood, en daardoor kunnen ze ook geen plek vrijmaken in asielzoekerscentra voor nieuwkomers.

De statushouders worden opgevangen in een leegstaand gebouw van een zorginstelling. De eersten kunnen er waarschijnlijk voor 1 december terecht. De opvang blijft tot 1 september volgend jaar open. Het is het de bedoeling dat de statushouders een paar maanden na aankomst vanuit de opvang kunnen verhuizen naar een gewoon huis in Lichtenvoorde, Groenlo of een andere plek in de gemeente Oost Gelre. Ook kunnen sommigen een woning krijgen in de buurgemeenten Aalten en Winterswijk. Die helpen ook bij de opvang.