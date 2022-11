16-jarige zwaargewond door steekincident bij tramhalte

Een 16-jarige jongen is zwaargewond geraakt door een steekincident bij een tramhalte in Rotterdam. Waarschijnlijk ging aan het steekincident een ruzie in de tram vooraf, aldus de politie. De jongen is aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie vond iets voor 18.00 uur de jongen op het Haringvliet. Hij had zware verwondingen van messteken. De jongen is vermoedelijk gestoken bij de tramhalte op de kruising van de Oostzeekdijk en de Avenue Concordia.

De politie zoekt nog naar de verdachte en roept getuigen van het steekincident op zich te melden.