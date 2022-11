Adoptievereniging bezorgd om kinderen in landen waar adoptie stopt

De Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA) maakt zich zorgen over de kinderen in de acht landen waaruit geen nieuwe adopties meer worden toegestaan. Dat zegt een woordvoerder in een eerste reactie op het besluit van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). “We vragen ons af hoe het er uit gaat zien voor kinderen die daar worden geboren en het zonder familie moeten rooien.”

Alle adopties uit het buitenland werden twee jaar geleden stopgezet, omdat er veel misstanden waren rond adoptiepraktijken. Weerwind heeft nu besloten dat er geen nieuwe adopties meer worden toegestaan vanuit de Verenigde Staten, China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso en Haïti. Tegelijkertijd wordt het weer mogelijk om kinderen te adopteren uit zes landen: de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika.

“Je kunt het als iets positiefs zien dat adoptie doorgaat in zes landen, maar je kunt het tegelijkertijd ook als zeer verdrietig zien dat de adoptie uit acht landen stopt”, aldus de woordvoerder van LAVA. “Eerder stelde de minister dat de belangen van kinderen heel zwaar wegen. We vragen ons nu dus af wat het betekent voor de kinderen als de adoptie in acht landen stopt.”

Adopties uit het buitenland werden opgeschort nadat uit onderzoek van de commissie-Joustra was gebleken dat er jarenlang sprake is geweest van “structurele ernstige misstanden”. Volgens minister Weerwind betekent het niet dat er sprake is van misstanden in de landen waar adoptie nu wordt afgebouwd. Er is gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het herkomstland voor adoptie uit het buitenland, hoe de opvang in dat land is geregeld en naar de veiligheidssituatie.

Defence for Children zegt teleurgesteld te zijn in het besluit van Weerwind. “Al is het een stap in de goede richting, wij vinden dat een permanente stop op interlandelijke adoptie nodig is om kinderen beter te beschermen tegen het risico op misstanden.” Volgens de organisatie bestaat er geen interlandelijk adoptiesysteem waarin de rechten van een kind volledig zijn gewaarborgd. “Ieder kind dat het slachtoffer wordt van misstanden of anderszins lijdt onder interlandelijke adoptie, is er één te veel.”