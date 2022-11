Amnesty prijst Jumbo voor snelle reactie: reageerde FIFA maar zo

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft woensdagmiddag lof voor het feit dat supermarktketen Jumbo binnen een halve dag de veel bekritiseerde WK-commercials met hossende bouwvakkers en de Toppers heeft stopgezet. De Jumbo besloot hiertoe na veel woedende reacties omdat de campagne niet gepast zou zijn, in het licht van de duizenden doden bij het bouwen van de WK-stadions.

“Als Qatar en de FIFA net zo snel zouden reageren op kritiek als Jumbo waren alle arbeidsmigranten allang gecompenseerd voor hun leed”, aldus Amnesty. “Waar blijven jullie?”

De campagne van Jumbo werd dinsdag gelanceerd, maar leidde tot veel boze en verbaasde reacties. Het WK voetbal in Qatar is namelijk omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die de stadions moesten bouwen. “We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest”, laat Jumbo weten in een verklaring. “Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.”

De Reclame Code Commissie ontving woensdagochtend al meerdere klachten over de commercial. Er zijn veel BN’ers in de spot te zien, zoals de Toppers, Frank Lammers en rapper Donnie. Zij wilden allemaal woensdag niet reageren op de boze reacties.