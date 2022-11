Bouwend Nederland: uitspraak RvS drama voor bouwsector

De uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, is dramatisch voor de bouwsector. “Met het schrappen van de generieke bouwvrijstelling gaat Nederland op slot”, waarschuwt branchevereniging Bouwend Nederland.

Door de uitspraak van de RvS moeten alle nog niet vergunde bouwprojecten, volgens de branchevereniging enkele tienduizenden, opnieuw een individuele milieuvergunning aanvragen. “We zijn terug bij af en dit zorgt voor enorme vertragingen met alle schadelijke gevolgen voor huizenzoekers, energietransitie en de Nederlandse economie”, aldus Bouwend Nederland. Volgens de organisatie maakt het tekort aan experts voor het berekenen van de vergunningen de situatie nog lastiger. “Alles moet nu gericht worden op het terugbrengen van de stikstofuitstoot.”

Bouwend Nederland-voorman Maxime Verhagen laat via Twitter weten dat emissieloos bouwen topprioriteit moet worden voor de sector. De bouw investeert hier volgens hem zelf fors in en heeft zich verbonden aan 60 procent CO2-reductie. “Om dit te versnellen zal de sector blijven investeren. Ook kabinet zal extra geld voor moeten vrijmaken. Bouw is geen onderdeel van probleem, wel van oplossing”, schrijft Verhagen.

De bouwsector keek op voorhand al gespannen uit naar de uitspraak over of een groot project in de haven van Rotterdam waarmee CO2 wordt afgevangen door mocht gaan. Nu er een streep is gezet door de vrijstelling voor de stikstofuitstoot van dat project, vervalt voor veel bouwers ook de automatische toestemming om woningen te bouwen.

De zogeheten bouwvrijstelling uit 2021 moest juist een einde maken aan de impasse die de stikstofcrisis in de bouwwereld had veroorzaakt. Voor de fase waarin een huis wordt gebouwd was het niet langer nodig om een vergunning voor de stikstofuitstoot aan te vragen, omdat het om tijdelijke uitstoot gaat. Maar in die beredenering ging de RvS dus niet mee.