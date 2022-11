Duitsland onderschept Nederlands busje met 635 kilo vuurwerk

In het oosten van Duitsland is een man tegen de lamp gelopen bij een poging vuurwerk naar Nederland te smokkelen. In het laadruim van het bestelbusje vond de Duitse douane 635 kilo zwaar vuurwerk, waaronder bijna 86 kilo explosief materiaal.

Het Nederlandse busje werd gecontroleerd toen de bestuurder vanuit Tsjechiƫ Duitsland in reed. De bestuurder zei tegen de controleurs dat hij op weg naar Nederland was en dat hij niets bij zich had dat hij moest melden. Voor het vuurwerk dat de douane vervolgens vond, had hij geen goede papieren.

De bestuurder van het busje heeft een proces-verbaal gekregen, het vuurwerk is in beslag genomen.