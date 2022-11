Extinction Rebellion verstoort concert in het Concertgebouw

Drie activisten van Extinction Rebellion hebben woensdagavond een concert in het Concertgebouw onderbroken. Op een filmpje op Twitter is te zien dat een van hen op een stoel staat en de zaal luid toespreekt, waarna hij onder luid boegeroep de zaal uit wordt getild door concertgangers. Extinction Rebellion laat weten dat de drie door ongeveer twintig mensen de zaal uit zijn gesleept.

De drie verstoorden het concert om te eisen dat de Nederlandse overheid “alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden”, aldus Extinction Rebellion in een verklaring. “De reactie van deze zaal op de actie is tekenend voor de omgang van de Nederlandse elite met de klimaatcrisis. Op dit moment sterven er al mensen aan de gevolgen van deze crisis. Maar zoals het orkest op de Titanic bleef spelen – ook toen het schip al lang aan het zinken was – gaan we in Nederland door met ons leven alsof er niks aan de hand is.”

Woensdagavond werd Verdi’s Requiem gespeeld door het Orchestra e Coro Sinfonica di Milano. Het Concertgebouw was nog niet bereikbaar voor commentaar op het voorval.

Extinction Rebellion demonstreerde eerder woensdag bij de rechtszaak van de activisten die een klimaatactie hielden bij het beroemde schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis. De twee werden veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk.