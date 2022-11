Hart-breinkliniek in Amsterdam geopend

De hart-breinkliniek in het Amsterdam UMC is woensdag geopend. Hier werken cardiologen, neurologen, psychologen en internisten samen, zodat mensen met hartaandoeningen ook onderzocht kunnen worden op hersenproblemen.

“De zorg voor hart en hersenen is op dit moment te veel gescheiden”, zegt hoogleraar Majon Muller, die het initiatief voor de kliniek begon. “Ons hart, bloedvaten en hersenen zijn sterk met elkaar verbonden. Toch komen mensen met hartklachten terecht bij een cardioloog en mensen met cognitieve problemen bij een neuroloog, internist of geriater.”

Muller meldde in 2018 al dat hart- en vaatziekten en dementie vaker samen voorkomen. Ze pleitte voor een samenwerking en die nieuwe werkwijze is er nu in het Amsterdam UMC. “Uiteindelijk moet er in elke regio in Nederland een hart-breinkliniek komen”, zegt een woordvoerder van de Hartstichting.

Daarnaast gaat het onderzoek naar hart en hersenen ook verder. “Onderzoekers willen ontdekken hoe geheugenproblemen bij hartpatiĆ«nten eerder zijn op te sporen en eerder en beter zijn te behandelen. Zij ontdekten eerder al dat 1 op de 4 mensen met hartfalen of een vernauwing in hun halsslagader moeite heeft met hersentaken, zoals geheugentesten”, aldus de Hartstichting, die de kliniek en het onderzoek financieel ondersteunt.