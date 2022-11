Kinderburgemeester Thymen pakt armoede Amsterdamse kinderen aan

De 12-jarige Thymen is de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Bij zijn installatie woensdag door burgemeester Femke Halsema zei Thymen dat hij zich wil gaan inzetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen in de hoofdstad. Halsema installeerde in de raadzaal van het stadhuis ook meteen de nieuwe kinderraad.

Thymen: “Ik ben blij dat ik kinderburgemeester mag zijn komend jaar. Deze periode wil ik mij gaan inzetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen in Amsterdam. Geen kind in onze stad hoort op te groeien in armoede.” In zijn nieuwe functie zal hij het college van burgemeester en wethouders steeds vertellen wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. De kinderraad helpt hem daarbij. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen en houdt soms een korte toespraak.

Dit jaar bestaat de kinderraad uit zestien leden. Zij vertegenwoordigen alle kinderen uit de zeven stadsdelen en het stadsgebied Weesp.

Omdat de termijn van Angel, de huidige kinderburgemeester, woensdag afliep, moest er een nieuwe kinderburgemeester komen. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich opgeven voor de functie en moesten een pitch houden. Een jury koos er vijf uit en de nieuwe kinderraadsleden kozen de kinderburgemeester.