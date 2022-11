KNNV: blijf af van wilde planten en paddenstoelen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) roept ertoe op zo veel mogelijk af te zien van wildplukken. De natuur in Nederland is te kwetsbaar door onder meer droogte, verzilting en een overmaat aan stikstof. De KNNV signaleert dat wildplukken steeds populairder lijkt te worden, maar zegt dus: niet doen.

Er zijn volgens een woordvoerder steeds meer – soms commerciĆ«le – initiatieven om in de natuur paddenstoelen en wilde planten te plukken. “Soms worden er grote hoeveelheden verzameld en aan restaurants verkocht.” De KNNV spant zich in voor natuurstudie, natuurbeleving en -bescherming. “Dat doen we al meer dan honderd jaar. En dolgraag willen we onze mooie natuur nalaten aan volgende generaties. Daarbij past het niet als er lokaal schade aan zeldzame soorten plaatsvindt door het op grotere schaal plukken van wilde planten en paddenstoelen.”