Minder dan 1000 mensen met corona in de ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt, is voor het eerst in bijna een maand tijd gezakt tot onder de duizend. Ziekenhuizen behandelen momenteel 989 positief geteste mensen, het laagste aantal sinds 7 oktober.

In de afgelopen dag zijn 21 bedden vrijgekomen, vooral op verpleegafdelingen. In de afgelopen twee weken daalde het totale aantal opgenomen mensen met bijna 250.

De cijfers van het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Patiƫnten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die wegens coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere problemen hebben en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft die informatie wel. Daarin is te zien dat er daadwerkelijk steeds minder mensen worden opgenomen vanwege hun coronaklachten.

In de afgelopen dag hebben de ziekenhuizen 92 mensen met corona onder de leden nieuw opgenomen. Dat is de laagste instroom sinds 26 september.