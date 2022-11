Na corona blijkt behoefte aan nachtleven groot

Tijdens de coronacrisis bleven de deuren van uitgaansgelegenheden maandenlang gesloten en ook bijeenkomsten met meerdere mensen werden lang verboden. Nu de wereld in het post-corona tijdperk beland lijkt te zijn, worden feestjes meer dan ooit goed bezocht. Zo heeft de afgelopen editie van Amsterdam Dance Event (ADE), dat tussen 19 en 23 oktober plaats heeft gevonden, een recordaantal van 450.000 unieke bezoekers getrokken. Bij de laatste reguliere editie van ADE in 2019 waren dat er zo rond de 400.000.

Knaldrang op 200 locaties

Ondanks de onwennigheid waar de jongere generatie mee om moet gaan tijdens het uitgaan is de zogenaamde ‘knaldrang’, oftewel behoefte om te feesten, duidelijk terug te zien in de bezoekersaantallen. Clubeigenaren en evenementorganisatoren kunnen weer vrijuit artiesten boeken en dat wordt dan ook volop gedaan. Vijf dagen lang werden in Amsterdam op tweehonderd locaties meer dan duizend dance-evenementen en -initiatieven georganiseerd. Met een programma met meer dan 2500 artiesten en sprekers was er voor ieder wel wat wils. Grote namen als Martin Garrix, Afrojack, Armin van Buuren, Lucas & Steve, Diplo en Tiësto waren onder andere van de partij.

Nachtleven belangrijk onderdeel van mensen

Directeuren van ADE vertellen aan Metro dat ze een sterke behoefte hebben gemerkt aan de ‘ontdekking van de nacht’, helemaal na twee jaar coronacrisis. ‘‘Voor corona nam iedereen voor lief dat het nachtleven voor iedereen toegankelijk was,’’ zegt Jan Willem van de Ven. ‘‘Het nachtleven was er en daar kon je naartoe. Om die reden is het nachtleven volgens van de Ven nooit bestempeld als ‘elementair voor ieders ontwikkeling’. Doordat corona toesloeg, hebben een hele hoop mensen heel lang niet die ontwikkeling op dat vlak kunnen doormaken. Toen is het besef gekomen dat het nachtleven een belangrijk onderdeel is van mensen.”

ADE biedt voor ieder wat wils

Ondanks de zware periode die veel club- en evenementenorganisaties doorstaan, heeft het gemis van het uitgaansleven nu een positief effect op de bezoekersaantallen. Van de Ven vervolgt dat mensen het ADE nu niet voor lief nemen. ‘‘Mensen zijn echt enthousiast en blij dat er weer een volwaardig ADE is. Dat is heel tof.” De tweede directeur Meindert Kennis voegt daaraan toe dat door de meer dan zeshonderd evenementen die ADE telt er genoeg opties zijn voor iedere wens. ‘‘Dat is het mooie aan ADE. Het heeft zo veel verschillends te bieden voor zoveel verschillende mensen.”

Beheersbaar ondanks drukte

Via een woordvoerder laat de gemeente Amsterdam weten trots te zijn dat deze editie van ADE goed verlopen is. Ondanks de drukte, bleef het evenement beheersbaar. Hoewel er nog een uitgebreide evaluatie moet volgen, is het eerste beeld goed. Tijdens het weekend werden er echter wel tientallen telefoons gestolen. In Leiden werd een 28-jarige dader aangehouden met meerdere gestolen telefoons op zak. Naar vermoeden van de politie zijn de telefoons zaterdag gestolen tijdens het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff ArenA.