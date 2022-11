Omstreden WK-reclame Jumbo toch nog ’s avonds op televisie

De omstreden WK-reclame van Jumbo is woensdagavond nog steeds op televisie te zien geweest, ondanks de aankondiging dat de supermarktketen het spotje per direct van de buis zou halen. In de reclame zijn dansende bouwvakkers te zien. Dat leverde het bedrijf veel kritiek op vanwege de slechte omstandigheden waarin arbeidsmigranten de voetbalstadions voor het kampioenschap in Qatar moesten bouwen.

Jumbo kondigde ’s middags aan de reclame te schrappen. Maar onder andere op Comedy Central was het spotje nog in de avond te zien. Ook in het reclameblok van BBC First, een op Nederlanders gerichte zender van de Britse omroep, kwam het filmpje met hossende bouwvakkers voorbij. Op social media reageerden enkele mensen verbaasd omdat ze de reclame nog konden zien.

In een reactie per e-mail belooft Jumbo nu dat het tv-spotje na vanavond nergens meer te zien is. “Helaas duurt het bij een kleine groep themazenders, waaronder Comedy Central, iets langer om de commercial uit de programmering te krijgen.”