Ondernemers: zoveelste dramatische plotwending in stikstofdossier

De uitspraak van de Raad van State betekent de zoveelste “dramatische plotwending in de slechte film van het stikstofdossier”. Dat oordelen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. De ondernemers denken dat de schade, die al tientallen miljarden euro’s bedroeg, nog weer flink hoger kan uitpakken.

De hoogste bestuursrechter van Nederland zette eerder op woensdag een streep door de regeling van de stikstofvrijstelling. Daardoor krijgen bouwprojecten niet meer automatisch toestemming om tijdelijk stikstof uit te stoten. De ondernemers klagen dat de uitspraak de economie en de energietransitie aan de ketting legt.

“Voor zowel burgers als bedrijven heeft dit grote gevolgen”, zo staat in een verklaring van de bedrijfslobbyclubs. Door de uitspraak zullen bouwprocedures vele malen langer gaan duren en worden vergunningstrajecten een stuk complexer, benadrukken ze. “Als er überhaupt nog vergunningverlening mogelijk is.”

Volgens de ondernemersvereniging komen vele woningbouwprojecten op losse schroeven te staan. Daarmee komt het oplossen van de woningnood “ernstig in gevaar”. Ook het behalen van onze klimaatdoelstellingen komt onder nog grotere druk te staan, zo klinkt het.

VNO-NCW en MKB-Nederland berekenden eerder al dat de schade door vertraagde of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis 28 miljard euro betrof. Dit bedrag zal vanwege de uitspraak met vele tientallen miljarden euro’s oplopen, denken ze.

Uit de uitspraak van de RvS komt vooral naar voren dat de stikstofuitstoot in rap tempo omlaag moet. De ondernemers vragen zich af of het kabinet wel over voldoende uitvoeringskracht beschikt. Zeker ook omdat het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om zogeheten piekbelasters snel uit te kopen niet wordt opgevolgd.

“Wij vragen van het kabinet om zo snel mogelijk tot een juridisch houdbare oplossing te komen voor deze enorme problematiek”, aldus de lobbyclubs. Ook moet het kabinet in gesprek met Brussel voor een oplossing. “Het kan niet zo zijn dat we terecht onze handtekening zetten onder Europese klimaatplannen maar tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren”, aldus de verenigingen.