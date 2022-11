Provincies: stikstofuitspraak RvS heeft verstrekkende gevolgen

De nieuwe stikstofuitspraak door de Raad van State kan verstrekkende gevolgen hebben voor woningbouw, duurzaamheidsprojecten en infrastructuur in ons land. Dat zegt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO). “Dit vraagt om doorpakken. Er moet nu echt iets gebeuren.”

Volgens het IPO is het effect van de uitspraak dat het verlenen van vergunningen een stuk zwaarder wordt, omdat er passende beoordelingen moeten komen. Het kabinet moet een goede analyse maken van wat er nodig is, aldus het IPO. “Wij kunnen daar vanuit onze bevoegdheid een bijdrage aan leveren. We moeten de vraag beantwoorden hoe we in een zo kort mogelijke tijd, op zorgvuldige manier, met behoud van natuur, tot stikstofruimte komen.”

De provincie Noord-Holland meldt dat het kabinet nu snel en doeltreffend maatregelen moet nemen. “Wet- en regelgeving aanpassen en veel geld beschikbaar stellen. Anders dreigt een horrorscenario.” Volgens de provincie is er met de uitspraak een “dikke streep gezet” door opgaven zoals het bouwen van tienduizenden woningen, met Tata Steel werken aan groen staal en het verduurzamen van Schiphol om overlast tegen te gaan.

“Maar ook ziekenhuizen, kantoren, winkels, energiecentrales, recreatie, wegen en watervoorzieningen worden getroffen. Als het kabinet nu geen actie onderneemt, gaat Noord-Holland de komende jaren op slot en dreigt onze provincie onleefbaar te worden”, aldus Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bouw niet langer vrijgesteld mag worden van stikstofregels, omdat deze maatregel niet voldoet aan Europese regelgeving. Mogelijk loopt de bouw van bijvoorbeeld woningen of windmolens hierdoor vertraging op.