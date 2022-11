VVD: Adema moet stikstofuitspraken over 2030 terugnemen

Landbouwminister Piet Adema moet zijn uitspraak terugnemen dat hij “niet dogmatisch” wil vasthouden aan 2030, zegt VVD-Kamerlid Thom van Campen. Het gaat om het doel om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. “Het verkopen van het loslaten van die deadline is gratis bier wat we allemaal misschien in zaaltjes willen verkopen. Die luxe kunnen we ons niet permitteren”, zegt Van Campen na een overleg met de stikstofspecialisten in de coalitie.

Op de vraag of Adema (ChristenUnie) zijn uitspraken moet terugnemen zegt Van Campen: “Ik denk dat dat nodig is.” De bewindsman deed zijn uitspraken op een bijeenkomst met boeren, waarover Trouw bericht.

Ook Tjeerd de Groot van D66 vindt dat de landbouwminister zijn woorden terug moet nemen. Adema schept hiermee valse verwachtingen richting de boeren, vindt het Kamerlid. “En dat is eigenlijk heel wreed omdat de boeren denken dat het wel losloopt. Maar het loopt niet los, het is heel ingrijpend wat ze te wachten staat.” Volgens De Groot heeft Adema “een groot probleem” als hij zijn uitspraken niet terugneemt. “Maar dan hebben we het wel over een als-dan-situatie.”

CDA’er Derk Boswijk wilde nog niet reageren op de kwestie. Zijn partijleider Wopke Hoekstra zei eerder dat het doel van 2030 “niet heilig” was. Dit leidde tot zeer grote onrust in de coalitie en het kabinet. Daarvoor al was de stikstofcrisis een politiek gevoelig dossier. Dat Adema het stikstofadvies van Johan Remkes zo interpreteert dat het op sommige plekken in bepaalde situaties “ook 2032, 2033 of 2034 mag worden”, leidt opnieuw tot politieke spanning. Adema is nog maar een maand minister.

Een woordvoerder van de bewindsman benadrukt dat Adema het doel om de uitstoot in 2030 te halveren niet loslaat. Hij heeft bij de bijeenkomst met boeren in Drachten waar Trouw bij was willen zeggen dat hier regionaal vanaf kan worden geweken als dat bij evaluatiemomenten in 2025 en 2028 nodig blijkt. Dat staat ook in het advies van Johan Remkes dat het kabinet heeft overgenomen, aldus de woordvoerder.

Ook volgens ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is er niet zoveel aan de hand. “De uitspraken van Piet Adema zijn gewoon in lijn met advies Remkes inclusief zijn duiding daarvan bij zijn perspresentatie in Nieuwspoort en zijn commissiegesprek in het parlement en dus geen enkele reden voor politieke opwinding.” Zijn partijgenoot heeft “helder en nuchter” gezegd waar het kabinet voor staat, aldus Grinwis.