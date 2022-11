1200 woningen op Stadhuisplein in Eindhoven

Rond het Stadhuisplein in Eindhoven worden meer dan 1200 nieuwe woningen gebouwd. Verder wordt vergroening van het plein een belangrijk uitgangspunt. Dat blijkt uit een uitnodiging voor een informatieavond die de gemeente donderdag verstuurde.

Allereerst wil de gemeente duidelijkheid creëren over de vorm en hoogtes van de nieuwe gebouwen, en hoe plein en gebouwen zich tot elkaar verhouden. Er zijn zes verschillende plannen voor nieuwbouw, en er is gestart met een masterplan waarbij vergroening belangrijk is.

Eerder werd al bekend dat de bouwhoogte niet meer dan 105 meter mag zijn. Het stadhuis blijft bij dit alles het belangrijkste gebouw op het plein tegen de groene achterkant van De Dommel. Voormalig wethouder Yasin Torunoglu noemde het huidige plein vorig jaar nog “grijs en grauw”, iets waar de gemeente verandering in wil brengen. Zo’n 5000 Eindhovenaren gaven via een enquête hun mening over het plein, en er waren gesprekken met omwonenden en ontwikkelaars.

Dat resulteerde in zes verschillende plannen voor nieuwbouw van ruim 1200 woningen, die tijdens de informatieavond in Muziekgebouw Eindhoven op woensdag 16 november de revue passeren. Tijdens die bijeenkomst kunnen bezoekers in gesprek gaan met architecten en ontwikkelaars over de verschillende plannen. Schetsen van de nieuwe gebouwen zijn er nog niet, die volgen later, aldus de gemeente.