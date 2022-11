16-jarige verdachte van steekpartij in Rotterdam aangehouden

Een verdachte van een steekpartij bij een tramhalte in de Rotterdamse wijk Kralingen waarbij een zwaargewonde viel, heeft zich woensdagavond op het politiebureau gemeld. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Rotterdam. Hij is aangehouden, meldt de politie donderdag.

De steekpartij vond woensdag rond 18.00 uur plaats op de Oostzeedijk vlakbij de tramhalte Avenue Concordia. Daarbij raakte een 16-jarige Rotterdammer zwaargewond. Volgens de politie was een ruzie in een tram de oorzaak van de steekpartij. Dat wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is vanwege de messteken op zijn lichaam naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van de ruzie en het incident.