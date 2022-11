Aboutaleb wist niet van Chinees ‘politiebureau’ in de stad

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt niets te hebben geweten van de aanwezigheid in de stad van een zogenoemd Chinees servicebureau dat feitelijk dienst zou doen als politiebureau. Hij deelt de mening van de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra dat de kantoren in Rotterdam en Amsterdam direct dicht moeten.

Aboutaleb zegde de Rotterdamse gemeenteraad toe om te kijken of het pand wel aan de bestemmingsvoorschriften voldoet. Volgens SP-raadslid Theo Coskun is aan de buitenkant van het pand in Rotterdam niet te zien dat daar een Chinees kantoor gevestigd is.

RTL Nieuws en Follow The Money berichtten onlangs dat Chinese burgers bij de bureaus bijvoorbeeld hun rijbewijs konden verlengen. Aboutaleb vraagt zich af waarom Chinese burgers dat op een kantoor moeten doen in plaats van op de gebruikelijke plaats, namelijk het Chinese consulaat. De burgemeester zei ook toe te onderzoeken of er meer van dit soort kantoren in de stad zijn.

China ontkent dat kantoren die in Nederland zijn opgezet politiebureaus zijn. Ook in veel andere Europese landen zouden dergelijke Chinese kantoren staan.