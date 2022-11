Adema neemt stikstofuitspraken niet terug, irritatie in Kamer

Landbouwminister Piet Adema heeft tijdens een debat over stikstof zijn eerdere uitspraken om “niet dogmatisch” om te gaan met 2030 als stikstofdoel, niet teruggenomen. Zijn uitspraken leidden tot veel verontwaardiging in onder meer de coalitie. Thom van Campen en Tjeerd de Groot, Kamerleden van respectievelijk coalitiepartijen VVD en D66, hadden hem dinsdag gevraagd zijn woorden terug te nemen, omdat die volgens hen niet in lijn zijn met het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Volgens de minister heeft hij niets anders gezegd dan wat Remkes adviseerde, namelijk dat in 2025 en 2028 evaluatiemomenten zijn en er dan mogelijk regionaal kan worden afgeweken van de deadline van 2030. Maar de stikstofwet uit 2020 zegt juist dat er dan meer actie nodig is als boeren niet op koers zijn, betoogt De Groot. “U strooit zand in de ogen van de boeren, juist waarvoor Remkes heeft gewaarschuwd.” Hij benadrukt dat de wet voorgaat en dan pas het rapport van Remkes geldt.

Maar Adema vindt niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. “Ik ben er echt van overtuigd dat ik de juiste dingen heb gezegd”, zei hij. Hij wilde niet ingaan op de vraag wat er dan moet gebeuren als in 2025 of in 2028 de gestelde doelen niet in zicht blijken te zijn. Daar gaat natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal over, zo verdedigde hij zich.

Van Campen neemt inmiddels wel genoegen met de uitleg van Adema, nadat hij de minister zelf heeft gesproken en de beelden heeft gezien van de bijeenkomst waar hij de bekritiseerde uitspraken deed. “Wat mij betreft is de kous af. We moeten verder”, aldus de VVD’er

Ook bij oppositiepartij GroenLinks wekte Adema irritatie, doordat hij kennelijk niet goed op de hoogte was van de inhoud van de stikstofwet. “U moet verdorie weten hoe het zit”, beet fractieleider Jesse Klaver de minister toe. Volgens Klaver hebben Adema en De Groot overigens allebei gelijk. Er zijn inderdaad mogelijkheden om meer tijd te nemen voor de stikstofdoelen, maar het kan ook zo zijn dat een versnelling nodig is. Van der Wal bevestigde dat.