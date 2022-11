Advocaten verdachten Peter R. de Vries: optreden OM is beschamend

De advocaten van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn donderdag fel van leer getrokken tegen het Openbaar Ministerie, dat volgens hen in het onderzoek een “onbegrijpelijk en beschamend” optreden laat zien. De rechtbank bepaalde donderdag dat het proces opnieuw behandeld moet worden. Formeel omdat een van de rechters is vervangen, maar de onderbouwing is dat de advocaten het willen omdat de zaak van drie nieuwe verdachten wordt toegevoegd aan dit proces.

De strafzaak van de uitvoerders van de moord juli vorig jaar, liep tot deze week apart van de strafzaak van de opdrachtgevers. De zaak van de vermeende schutter Delano G. en de vermeende chauffeur Kamil E. was afgelopen zomer in de afrondende fase. Er was een levenslange gevangenisstraf geëist en de rechtbank was klaar voor de uitspraak. Tot het OM met nieuwe informatie kwam over vermeende opdrachtgevers en drie nieuwe verdachten oppakte. De rechtbank besloot daarna geen uitspraak te doen en de zaak aan te houden.

In de zaak van de drie nieuwe verdachten is vorige maand een eerste, voorbereidende zitting in de rechtbank geweest. De rechters in die zaak besloten deze week dat beide onderzoeken gelijktijdig behandeld moeten worden, door de rechters die de zaak van de uitvoerders doen.

De advocaten van Kamil E. en Delano G. vinden dat het OM het onderzoek naar de moord ten onrechte heeft opgesplitst. “Relevante en beschikbare informatie is weggehouden uit het dossier en dus het blikveld van de rechtbank”, zei de advocaat van E. Ze noemt het “moeilijk voorstelbaar” dat de officieren van justitie in de zaak van de vermeende uitvoerders niet op de hoogte waren van de bevindingen van de officieren in de zaak van de vermeende opdrachtgevers. “Kafkaësk”, zei een van de advocaten.

Het OM reageerde als door een wesp gestoken op de aantijgingen van de advocaten. Volgens de officier lopen zij met hun kritiek “compleet uit de rails” en “doet het absoluut geen recht” om de integriteit van justitie in twijfel te trekken.