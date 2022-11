Amsterdam legt voor het eerst dwangsom op aan flitsbezorger

Voor het eerst legt de gemeente Amsterdam een dwangsom op aan een flitsbezorger vanwege het niet sluiten van een vestiging. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro. Amsterdam is het niet eens met het argument van flitsbezorgbedrijf Getir dat de vestiging in de Pijp een supermarkt is geworden.

Volgens verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig heeft de gemeente gedegen onderzoek gedaan om te kijken of de vestiging aan de Eerste Jacob van Campenstraat zoals aangekondigd werkelijk een supermarkt is geworden. “Deze vestiging blijkt zich echter nog steeds voornamelijk te richten op de bezorging van boodschappen. Dit past niet in het bestemmingsplan en dus vinden wij dat zij moeten sluiten.”

Een woordvoerder van de flitsbezorger noemt het besluit van de gemeente onrechtvaardig. “Onze vestiging in de Pijp functioneert vrijwel vlekkeloos. De gemeente Amsterdam heeft maar liefst 140 inspecties uitgevoerd. In 139 gevallen was er geen overlast. Er is geen verschil tussen de vestiging van Getir aan de Jacob van Campenstraat en de vele pizzeria’s, slijterijen en andere retailers die verkoop in de winkel combineren met thuisbezorging. De gelijke behandeling van gelijke gevallen is een basisprincipe binnen onze Nederlandse rechtsstaat.”

Voor een andere vestiging aan de Rijnstraat heeft Getir een zogenoemde last onder dwangsom ontvangen. Het bedrijf heeft tot 17 november de tijd de vestiging te sluiten. De woordvoerder meldt dat Getir tegen dit besluit in bezwaar gaat.

Bij flitsbezorgdiensten kunnen mensen boodschappen bestellen die snel aan huis worden bezorgd. Omwonenden klagen vooral over de dichtgeplakte opslagruimtes in woonwijken en de drukte met fietskoeriers. Amsterdam strijdt al langer tegen de darkstores in de stad en besloot begin dit jaar voorlopig geen nieuwe vestigingen voor flitsbezorging meer toe te staan. Eerder moesten andere bestaande vestigingen de deuren sluiten.