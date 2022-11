Amsterdam verplaatst betoging met complotdenker naar Museumplein

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politie) verplaatst de demonstratie Samen voor Nederland van komende zondag van de Dam naar het Museumplein. De Britse complotdenker David Icke is uitgenodigd om daar te spreken.

“In Amsterdam en daarbuiten is maatschappelijke onrust ontstaan over de komst van Icke naar de demonstratie. Op dit moment zijn drie tegendemonstraties aangemeld die in de buurt van de demonstratie Samen voor Nederland een tegengeluid willen laten horen”, meldt de gemeente Amsterdam. Omdat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie meer overzicht heeft over verschillende groepen demonstranten dan op de Dam is daarom besloten de demonstratie te verplaatsen, aldus de gemeente, die vreest voor “wanordelijkheden”.

Vorige maand deed de driehoek een verzoek aan de organisatie van de demonstratie om af te zien van het laten spreken van Icke, wegens zijn “antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden”. Maar daaraan gaf de organisatie geen gehoor. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nog geen antwoord gegeven aan de driehoek op de vraag of Icke toegang tot Nederland ontzegd kan worden.

“Mocht Icke niet naar Nederland of Amsterdam komen dan handhaaft de driehoek de aanwijzing tot verplaatsing, omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt”, aldus de gemeente. “Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol.”

Samen voor Nederland is niet blij met de beslissing en “beraadt zich op verdere stappen”. Een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten, zo staat in een persbericht.