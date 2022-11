Artis zoekt geld voor restauratie aquarium

Artis is dringend op zoek naar geld voor de restauratie van het ernstig verouderde aquarium. Tot nu toe is met behulp van de gemeente, particulieren en fondsen 23 miljoen euro ingezameld, maar er is 46 miljoen nodig. De Amsterdamse dierentuin begint daarom een fondsenwervingscampagne.

Het aquarium uit 1881 is al sinds februari vorig jaar dicht, omdat het zoute water de bassins ernstig heeft aangetast. Daarom was een grondige opknapbeurt noodzakelijk. De vissen zijn tijdelijk ondergebracht in andere dierentuinen in het land en op andere plekken in Artis. De ontmanteling van het aquarium is eind vorig jaar begonnen en bijna afgerond, laat een woordvoerster weten. De dierentuin streeft ernaar dat de klus in 2025 klaar is.

Artis wil met de vernieuwing het “urgente verhaal” blijven vertellen over het zorgdragen voor het leven in de oceanen en het water op onze aarde.