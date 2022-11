Asielzoekers naar hotel Delden, opvang in Doetinchem langer open

In een hotel in het Overijsselse Delden worden tijdelijk asielzoekers opgevangen. De eersten kunnen er volgende maand terecht en ze mogen er tot 1 april blijven. Het gaat om gezinnen met kinderen en echtparen uit verschillende landen. In de vleugel van het hotel wordt ook een gezamenlijke woonkamer ingericht, meldt de gemeente Hof van Twente, waar Delden onder valt.

De opvang in het hotel moet helpen om de drukte in de asielzoekerscentra en het centrale aanmeldpunt in Ter Apel te verminderen. Ook in onder meer Zwolle, Arnhem, Den Haag, Amersfoort, Tiel, Nootdorp, Oosterhout, Houten, Vierhouten en Leusden zijn asielzoekers opgevangen in hotelkamers.

Een noodopvang in Doetinchem, waar ruim 200 asielzoekers zitten, blijft langer open. De eerste vluchtelingen kwamen er in augustus en de locatie zou tot het einde van het jaar beschikbaar zijn, maar dit wordt eenmalig verlengd tot uiterlijk 1 juli. “De vraag naar opvang is nog steeds groot. En alle kosten en manuren voor het opzetten van de locatie zijn al gemaakt. De noodopvang is ook al geschikt voor opvang in herfst en winter. Bovendien zijn de ervaringen met de opvang tot nu toe vooral positief”, legt burgemeester Mark Boumans uit.